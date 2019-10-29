РИАМО - 29 окт. Министерство энергетики Московской области посодействовало в рассмотрении вопроса выделения мощности в приоритетном порядке для храма Сошествия Святого Духа в деревне Моногарово городского округа Зарайск, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

При этом храме, построенном в 1763 году, на старинном погосте был захоронен отец Федора Достоевского – Михаил Андреевич. В 2008 году храм вошел в федеральную целевую программу «Культура России», в рамках которой начались противоаварийные и реставрационные работы. Для этого и потребовалось увеличение электрической мощности

«В рамках договора на технологическое присоединение к электросетям компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») энергетики восточного филиала компании выполнили не только свои обязательства по строительству воздушных линий 0,4 киловатт, но и работы, которые должен был осуществить приход в соответствии с техническими условиями», – говорится в сообщении.

Так, энергетиками на благотворительной основе был предоставлен и установлен трехфазный прибор учета трансформаторного включения.