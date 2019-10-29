РИАМО - 29 окт. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России о внесении сведений в отношении ООО «Ресо-лизинг» в реестр недобросовестных поставщиков, компания уклонилась от заключения договора, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от АО «Раменская управляющая компания» о внесении сведений в отношении ООО «Ресо-лизинг» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения договора на оказание услуг по приобретению в финансовую аренду (лизинг) мобильного подъемника с рабочей платформой.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Ресо-лизинг» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Ресо-лизинг» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.