РИАМО - 29 окт. В доме правительства Московской области в торжественной обстановке наградили пять медицинских специалистов региона из Рузского округа, Клина, Балашихи и Люберец, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» получили: главный врач Рузской районной больницы Владимир Багин; заместитель главного врача по медицинской части Клинской городской больницы Маргарита Головченко; главная медицинская сестра Балашихинской областной больницы Светлана Долгер; главный врач Люберецкого наркологического диспансера Иван Устинов. Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» был вручен главному врачу Люберецкого психоневрологического диспансера Игорю Труфанову.

«Сегодня мы вручаем награды пяти врачам Подмосковья. Это важное событие для здравоохранения Московской области, ведь вы являетесь примером для молодых специалистов и для будущих поколений врачей. Благодаря вам не прерываются традиции врачевания, и в медицину приходит талантливая молодежь, воодушевленная вашей работой», – сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева, вручая награды.

В 2019 году подмосковные медики не раз были отмечены наградами. Так, 47 медиков получили почетные грамоты министерства здравоохранения РФ, 45 человек – нагрудный знак «Отличник здравоохранения», 302 человека – благодарность министра. Была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». 136 медицинских работников получили награды Московской области, 1298 – поощрения областного министерства здравоохранения. Кроме того, была вручена одна медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.