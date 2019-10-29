РИАМО - 29 окт. Карантин по бешенству животных, который был установлен на ряде территорий Орехово-Зуевского городского округа в августе 2019 года, отменили, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (28 октября 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 8 августа 2019 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Петрушино Орехово-Зуевского городского округа», – говорится в документе.

Также был отменен карантин на территории от западной границы деревни Мисцево до южной границы поселка Чистое, далее до южной границы деревни Зворково и далее до западной границы деревни Мисцево.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.