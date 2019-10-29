РИАМО - 29 окт. В рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» в Подмосковье закупили 27 воздуходувок для тушения сухой травы, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Данное оборудование применяют для эффективного тушения низовых пожаров, основное применение его в весенний период при тушении палов сухой травы. При этом тушащий эффект обычно достигается за счет сбивания пламени мощным потоком воздуха», - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Он добавил, что приобретенные модели воздуходувок хорошо зарекомендовали себя при тушении лесных пожаров в соседних с Подмосковьем регионах.

«Уже на следующий год мы будем активно их использовать для тушения палов травы – одной из основных причин начала весенних лесных пожаров, когда огонь с земель иных категорий угрожает переходом на территорию гослесфонда», — заключил Советников.