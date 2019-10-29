РИАМО - 29 окт. Сотрудники Росгвардии совместно с сотрудниками ГИБДД задержали автоугонщика на Renault Symbol, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по городу Москве.

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию, что по проспекту Маршала Жукова движется автомобиль Renault Symbol, который числится в угоне», - говорится в сообщении.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников Росгвардии совместно с сотрудниками ГИБДД автомобиль был остановлен и блокирован. При задержании подозреваемый гражданин пытался оказать сопротивление.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего стало ясно, что ранее судимый 28-летний гражданин одной из стран СНГ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал транспортное средство.

После чего, следуя на большой скорости, совершил столкновение с несколькими автомобилями, шедшими в попутном направлении, и скрылся с места ДТП.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.