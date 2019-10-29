РИАМО - 29 окт. Четвертого ноября в России отмечается День народного единства, в честь этого события в подмосковных парках организуют праздничные программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«В 21 парке культуры и отдыха Подмосковья пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» городского округа Красногорск 1 ноября пройдет акция, посвященная Дню народного единства. Начало мероприятия в 14:00. В программе: разворачивание 50-метрового флага РФ, флешмоб, дефиле с российскими флагами, хоровод «Дружба народов», массовое исполнение гимна РФ.

В парке культуры и отдыха городского округа Павловский Посад 2 ноября в 12:00 пройдет состоится игра-тимбилдинг «Часть команды – часть корабля», посвященная Дню народного единства. Ребята должны общими усилиями разгадать головоломки, пройти лабиринты, найти подсказки на территории парка.

Городской парк Каширы 3 ноября в 15:00 приглашает на мастер-класс для детей. В парке пройдет творческое занятие.

В парке культуры и отдыха «Москворецкий» городского округа Воскресенск 4 ноября в 12:00 состоится интерактивная игра «Едино государство, пока един народ!». Гостей ждет познавательно-приключенческий квест с конкурсами, головоломками и танцами.

Гостей Городского парка Солнечногорска 4 ноября ждет программа, посвященная Дню народного единства «Мы едины». В программе: викторина, танцевальная зарядка. Начало в 12:00.

Пятого ноября в 15:00 в городском парке «Скитские пруды» Сергиева Посада пройдет 10-й исторический квест, посвященный Дню народного единства и празднованию Дня разведчика. Квест проводится для учащихся 7-11 классов образовательных учреждений Сергиево-Посадского городского округа, которые заполнят и подадут предварительную заявку на участие.