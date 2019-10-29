РИАМО - 29 окт. В подмосковных Химках возник коллапс с маршрутом 344, из-за погоды и ремонтных работ автобусы следуют с опозданиями, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы «Мострансавто».

«Маршрут №344 «Метро «Ховрино» - Платформа Левобережная» работает по фактическому расписанию в связи с погодными условиями и проведением ремонтных работ», — сказал собеседник агентства.

В результате провала грунта на улице Дыбенко в Москве и сужения проезжей части на подъезде к станции метро «Ховрино» (в отдельные временные периоды движение было полностью перекрыто) автобусы маршрута следуют с опозданием, добавил представитель пресс-службы.

Маршрут, согласно условиям контракта, обслуживают 30 автобусов, которые ежедневно выполняют более 1070 рейсов.

На данный момент на линии полный выпуск транспортных средств.