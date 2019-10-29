РИАМО - 29 окт. Профильный комитет Мособлдумы работает над законопроектом о поддержке социального предпринимательства в регионе, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«Мы планируем прописать в законе виды и формы поддержки. Социальный бизнес – важный сектор экономики и, поддерживая его, мы поддерживаем и наших жителей», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Брынцалов подчеркнул, что изменения подразумевают именно законодательное закрепление - так как на практике Московская область уже активно помогает социальному бизнесу в рамках региональных программ. С 2014-го по 2018-й год на эти цели было выделено 429,2 миллиона рублей, а только в 2019 году - 100 миллионов рублей. С принятием регионального закона Подмосковье сможет оказывать поддержку максимально полноценно.

Изменения в региональный закон будут внесены в связи с закреплением в ФЗ понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие».

Брынцалов добавил, что региональный законопроект планируется вынести на рассмотрение Мособлдумы до конца ноября 2019 года.