РИАМО - 29 окт. Карантин по бешенству животных объявили на некоторых территориях городского округа Домодедово, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (28 октября 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории в границах неблагополучного по бешенству животных садоводческого некоммерческого товарищества «Автопромовец» микрорайона Барыбино города Домодедово», – говорится в тексте документа.

Карантин ввели также в границах микрорайона Барыбино. Там запрещены отлов и вывоз диких животных, и торговля ими.

Действовать карантин будет до принятия решения об отмене.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.