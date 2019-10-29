РИАМО(БАЛАШИХА) - 29 окт. Порядка 570 подъездов многоквартирных домов отремонтировали в Балашихе в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в текущем году, что составляет 90 процентов от запланированных работ, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«С начала 2019 года в Балашихе отремонтировали 570 подъездов в многоквартирных домах по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». Это 90 процентов от общего объема запланированных работ», - сказал главный эксперт отдела эксплуатации жилого фонда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Дмитрий Шатилов.

Он добавил, что всего в Балашихе в текущем году отремонтируют 641 подъезд. В рамках программы там заменят напольную плитку, установят новые почтовые ящики, установят энергосберегающие светильники, покрасят потолки и стены, отремонтируют клапаны мусоропровода, обновят входную группу. По завершению ремонта каждый подъезд пройдет комиссионную проверку.

Программа «Мой подъезд» стартовала в Московской области в 2017 году. В 2018 году в Балашихе отремонтировали 1260 подъездов.