РИАМО - 29 окт. Полицейский отказался быть потерпевшим по делу участника несанкционированной акции в столице 27 июля Самариддина Раджабова, сообщил РИАМО во вторник адвокат Сергей Бадамшин.

«Один из полицейских Максидов в ходе допроса возражал на счет статуса потерпевшего по делу», - сказал Бадамшин.

Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия к сотрудникам полиции.

В Москве на Тверской улице 27 июля прошел несанкционированный митинг. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.