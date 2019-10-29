РИАМО – 29 окт. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг заявил, что контрсанкции, которые Россия ввела против Запада, оказали положительное влияние на развитие сельского хозяйства, сообщает Федеральное агентство новостей.

Гартунг заявил, что от санкций есть плюсы и минусы, но плюсов больше.

«В России существенно увеличился рост сельского хозяйства. Мы ставим рекорды по экспорту зерна. Кроме того, у нас очень серьезно начало развиваться машиностроение в сельском хозяйстве. Мы сделали существенный шаг касательно обработки земли и развития собственной продовольственной базы. Там, где мы очень сильно зависели от импорта, теперь мы развили собственное производство», — заявил депутат.

Среди минусов он назвал потерю качества и ассортимента в некоторых сегментах.

«Так или иначе природно-климатические условия в России отличаются от французских. Какие бы сыры мы ни производили, «Пармезан» все равно не научимся делать», – сказал Гартунг.

Он уверен, что, если Россия воспользуется «временным напряжением и перестроит экономику», то ситуация сработает в плюс. Если же пустить все на самотек, это приведет к монополизации рынка, в итоге обогатятся всего несколько компаний.

Контрсанкции были введены в 2014 году против США, Канады, Австралии, Норвегии, стран Евросоюза. Под запрет в том числе попали сыры, мясо, колбасы и морепродукты.