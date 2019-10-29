РИАМО - 29 окт. В подмосковном Жуковском на улице Гудкова завершили строительство оздоровительного центра, говорится в сообщении в пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Объекту выдано заключение о соответствии проектной документации.

«Площадь четырехэтажного здания составляет 3,836 тысячи квадратных метров. Оздоровительный центр рассчитан на 150 посещений в смену», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В оздоровительном центре обустроены помещения спортивного и клубного назначения, бассейн, вестибюльная группа помещений, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Объект полностью доступен для маломобильных групп населения. На прилегающей территории располагается автостоянка для посетителей комплекса.

Застройщиком выступает ООО «Инвестстройсервис».