РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 окт. Жительница подмосковного Дзержинского на встрече с главой городского округа Людмилой Ивановой предложила рассмотреть вопрос доставки льготных лекарств пожилым людям домой, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в ДК «Энергетик» состоялась встреча главы городского округа Дзержинский Людмилы Ивановой с жителями. Одна из жительниц написала главе о проблеме получения льготных лекарств и предложила пожилым людям доставлять их домой.

«У нас есть большая проблема с открытием аптеки на улице Академика Жукова, эту записку беру себе. Уже давно мы боремся с этой проблемой. Как вариант решения - льготная доставка препаратов пожилым людям домой. Очень тяжело людям ходить в центр за какими-то лекарствами. Берем эту тему на контроль», - сказала Иванова.