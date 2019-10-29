РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 окт. Жительница Дзержинского на встрече с главой городского округа Людмилой Ивановой попросила расширить дорогу около дома на улице Школьная, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в ДК «Энергетик» состоялась встреча главы городского округа Дзержинский Людмилы Ивановой и жителей. Одна из жительниц попросила расширить дорогу около дома 3 по улице Школьная.

«Эта дорога стоит в плане благоустройства на 2020 год. Жители смогут высказать свои пожелания начальнику по дорогам администрации», - сказал заместитель главы горокруга по ЖКХ Никита Марковченков.