РИАМО - 29 окт. Объединенный сервис МособлЕИРЦ и АО «Мосэнергосбыт» — единый личный кабинет клиента (ЕЛКК) — стал доступен жителям Подмосковья, он позволяет управлять разными счетами по разным услугам ЖКХ одновременно, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В июле 2019 года после опытной эксплуатации заработал единый личный кабинет клиента my.mosenergosbyt.ru – объединенный сервис расчетного центра и АО «Мосэнергосбыт», а старое мобильное приложение сменило новое, более современное и удобное, под названием «Мой Мосэнергосбыт», - говорится в сообщении.

При этом начать пользоваться новым сервисом можно начать без повторной регистрации, если есть учетная запись в личном кабинете МособлЕИРЦ. Может потребоваться только смена пароля, так как у нового сервиса более высокая степень защиты. Также здесь улучшена навигация, и добавлены новые функции. С помощью ЕЛКК можно, например, видеть статистику потребления электроэнергии, заказать замену приборов учета, передавать показания, а также оплачивать ЖКУ, в том числе электроснабжение, услуги по вывозу мусора и взносы на капитальный ремонт.

«Мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт», как и ЕЛКК, позволяет подключить сразу нескольких поставщиков услуг и управлять несколькими лицевыми счетами из одной учетной записи. Оно доступно для скачивания владельцам мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android», - отмечается в материале.

Основной функционал приложения аналогичен тому, что представлен в ЕЛКК. В то же время есть и свои особенности — авторизация с помощью Touch ID и оплата счета при помощи Apple Pay или Google Pay.

Получить консультацию по работе в новых дистанционных сервисах жители Подмосковья могут в клиентских офисах МособлЕИРЦ или позвонив по телефонам контактного центра: 8 (496) 245-15-99 или 8 (495) 374-51-61 (ежедневно с 08:00 до 22:00).