РИАМО – 29 окт. Все желающие старше 50 лет смогут пройти бесплатное обучение по стандартам WorldSkills в России с 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом сообщила заместитель генерального директора по подготовке кадров WorldSkills Светлана Крайчинская. Это было сделано по поручению президента Владимира Путина.

«В таком формате программа будет реализовываться с 2020 года, мы надеемся, что уже с января люди 50 лет и старше станут участниками программы. То есть входом в программу будет служить, условно говоря, паспорт: достигая 50-летнего возраста, ты получаешь возможность бесплатного переобучения», — сказала Крайчинская.

Она отметила, что программа бесплатного переобучения начала действовать в 2019 году для людей предпенсионного возраста. Однако проект вызвал большое интерес у людей старше 50. Сейчас в программу переподготовки россиян включает 127 специальностей, в следующем году это количество увеличится до 170.