РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. В поликлинике №1 на улице Кирова в Подольске завершают черновые отделочные работы и уже приступили к финишной отделке кабинетов, решается вопрос увеличения осветительных приборов на входной зоне, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович при плановом рабочем визите в ГБУЗ МО «Подольская городская поликлиника №1» на улице Кирова совместно руководством подрядной организацией и представителями субподрядчика в очередной раз проинспектировали ход ремонта медицинского учреждения. В предыдущий раз проверка на объекте была 25 октября.

«Ремонт первого этажа поликлиники все еще идет. В большинстве кабинетов и помещений рабочие заканчивают черновые отделочные работы и уже приступили к финишной отделке. В ходе сегодняшней встречи основным вопросом стал вопрос с освещением входной зоны, количество осветительных приборов необходимо в этой зоне увеличить. В обязательном порядке акцентирую этот момент в следующий свой визит», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подрядчик сообщил, что ремонтные работы должны завершиться до 1 декабря. Тогда самое крупное амбулаторное лечебно-профилактическое учреждение Подольска начнет функционировать в полном объеме и пациенты не будут испытывать никаких неудобств при его посещении.