РИАМО - 29 окт. Министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста и троих его подельников осудили за поджог машины, которая являлась вещественным доказательством по уголовному делу, преступление было совершено в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

«Ночью 19 марта 2018 года соучастники, находясь вблизи жилого дома по Харьковскому проезду в городе Москве, имея умысел на воспрепятствование производству предварительного расследования, из хулиганских побуждений путем поджога совершили умышленное уничтожение вещественного доказательства по уголовному делу - автомобиля марки Toyota Highlander», — сказала Иванова.

Владельцу машины был причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Злоумышленников осудили по статьям «Воспрепятствование производству предварительного расследования» и «Умышленные уничтожение, совершенное из хулиганских побуждений».

Шафороста приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальные соучастники приговорены к лишению свободы сроками от 3 до 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов.