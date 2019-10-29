РИАМО - 29 окт. Сбой в движении автобусов от станции метро «Ховрино» произошел вечером во вторник, пассажиры выстраиваются в огромные очереди на автобусы, передает корреспондент РИАМО.

Так, люди ждут автобусов, которые следуют по маршруту станция метро «Ховрино» – улица Совхозная, и автобусов, которые следуют по маршруту станция метро «Ховрино» – платформа Левобережная.

Некоторые очереди уже начали закольцовываться. Часть пассажиров не смогла дождаться автобусов и пошла пешком через Химкинский лесопарк.

Время ожидания транспорта составляет около 40 минут.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», вечером во вторник в Москве образовались 8-балльные пробки. В районе станции «Ховрино» стоят улица Дыбенко, Прибрежный проезд, Библиотечный проезд, Зеленоградская улица. Крупная пробка образовалась и на ближайшем участке МКАД.