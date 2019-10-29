РИАМО - 29 окт. В девяти парках культуры и отдыха Подмосковья установили уникальные детские игровые комплексы, всего детские площадки будут установлены в 11 парках, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Площадки установлены в Королеве (парк «Костино»), Реутове (центральный парк), Сергиев Посад (парк «Скитские пруды»), Балашиха (парки «Пестовский», «Заречная», «Никольско-Архангельский»), Красногорск («Сказочный»), Наро-Фоминск (парк «Дубки» в поселке Калининец), Кашира (городской парк)», – говорится в сообщении.

Площадь всех площадок, которые расположатся в городских парках культуры и отдыха, будет составлять 1350 квадратных метров.

Для реализации губернаторской программы для парков было разработано несколько концепций – «Остров», «Джунгли», «Космос», «Созвездие», «Молекула», «Атом». Подбираются они в зависимости от особенностей ландшафта, места расположения.

«Свои дополнения в концепцию площадки смогли внести сами жители муниципалитета – во время общественных обсуждений, которые прошли в мае в парках», – сказал министр благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В этом году впервые вместе с родителями элементы игровых зон выбирали дети. Например, во время обсуждения концепции площадки «Космос» в Красногорске мальчики и девочки нарисовали пришельцев, которых хотели бы видеть на покрытии. Региональным властям идея понравилась, и они решили украсить рисунками маленьких жителей площадку.