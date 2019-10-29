РИАМО - 29 окт. Подрядчиком строительства школы на улице Чкалова, дом 2, в городском округе Электрогорск стала компания «Триумф», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование — средства бюджета», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Проект предполагает возведение трехэтажного школьного здания со спортивным и актовым залами. Помимо просторных учебных классов, в корпусе запроектированы медицинский блок, столовая и информационно-библиотечный центр.

На прилегающей территории будут размещены физкультурно-спортивная зона с площадками для командных и подвижных игр, учебно-опытная и хозяйственная зоны, а также места для отдыха. Предусмотрены работы по благоустройству и озеленению.

На объекте будут учтены требования по обеспечению беспрепятственного доступа и передвижения маломобильных групп населения.

Завершение всех работ и введение здания в эксплуатацию планируется в 2021 году.