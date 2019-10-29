РИАМО - 29 окт. Подготовку к Новому году начали в территориальных управлениях Солнечногорска, где уже украшают многоэтажки и установили световую аллею, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В деревне Пешки уже приступили к украшению подъездов многоквартирных домов, также фонари зажигаются и во дворах. Кроме того, здесь уже установлена световая аллея», - говорится в сообщении.

В дальнейшем в поселке Пешковское запланированы архитектурные украшения фасадов многоквартирных домов, установка декоративных елок.

В преддверии праздника округ украсят несколько тысяч праздничных огней.

Входные группы домов уже украшают новогодними гирляндами. Работы проводит ООО «Ложковское домоуправление».