РИАМО - 29 окт. В законную силу вступил приговор Московского окружного военного суда в отношении 53-летнего Зурекбека Рахматшоева, которого ранее задержали по подозрению в организации деятельности террористической организации, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Москве и Московской области.

«Рахматшоев осуществлял на территории Московского региона вербовку лиц, склоняя их к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), в том числе выезду в Сирию для участия в боевых действиях», – говорится в сообщении.

Кроме того, оправдывал деятельность членов террористической группировки, участвующих в боевых действиях в Сирии и совершающих террористические акты на территории России.

Суд признал Рахматшоева виновным по части 1 статьи 205.1 и статьи 205.5 УК РФ (содействие и организация деятельности террористической организации), и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.