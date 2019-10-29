РИАМО - 29 окт. В честь Дня народного единства 4 ноября пассажиров «Мострансавто» угостят леденцами с логотипом предприятия на упаковке, всего раздадут более 2 тысяч конфет, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

Конфеты со вкусом мяты, апельсина и абрикоса получат пассажиры автовокзалов и автостанций «Мострансавто» в Ногинске, Чехове, Люберцах, Солнечногорске, Домодедове, Мытищах, Раменском, Балашихе, Дмитрове, Подольске.

«День народного единства - один из самых молодых праздников страны, дань уважения к нашей истории. В «Мострансавто» сформировалась добрая традиция поздравлять жителей Московской области с важными датами и торжествами», — говорится в сообщении.

С начала 2019 года пассажиропоток на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» составил более 33 миллионов человек. Ежедневно от объектов транспортной инфраструктуры отправляются около 850 городских, пригородных и междугородних маршрутов.

Больше всего маршрутов проходит через автостанцию Подольска - 55 маршрутов, 52 маршрута отправляются от автовокзала Клина. Замыкает тройку лидеров автовокзал Сергиева Посада – 46 маршрутов.

Четвертого ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.