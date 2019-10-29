РИАМО - 29 окт. На кровле стилобата «жемчужного» дома №8 жилого комплекса «Зиларт» в Москве высадили растения, которые улучшают термоизоляцию, а также снижают затраты на электроэнергию до 20%, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«На кровле дома №8 высажены растения, которые улучшают термоизоляцию и снижают затраты на электроэнергию до 20%. Они поглощают шум и улучшают звукоизоляцию до 8 децибелов, улучшают экологию, очищают и увлажняют воздух, поглощают шум», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Общая площадь высадки растений на кровле составляет 2 тысячи квадратных метров. Вечнозеленое растение седум родом из южноамериканских Анд. Он зимостоек, и может жить на самых бедных почвах, даже в трещинах камней, кроме того, не боится огня.

«Этот вьюн с ветвистыми округлыми стеблями сформирует сплошной плотный зеленый покров на стилобатах уже будущей весной. Самая большая непрерывная площадь зеленого ковра – 700 квадратных метров. После устройства таких кровель дальнейшая эксплуатация происходит с минимальным участием человека – 1-2 раза в год», – отметил Кузнецов.

После завершения застройки по периметру поставят стекла, огородив зеленую зону. Зеленое покрытие выполняет функции экологически чистого защитного гидроизоляционного слоя. Такая крыша поглощают дождевую воду, снимая таким образом нагрузку с канализационных систем и не давая относительно чистой дождевой воде смешаться со сточными водами.