РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 окт. Три детские площадки, установленные по программе губернатора Московской области, откроют в поселке Нахабино подмосковного Красногорска 1 ноября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Обновленную детскую площадку передадут юным жителям поселка Нахабино, проживающим на улице Ленина. В рамках мероприятий запланирована детская развлекательная программа и сладкие угощения. Праздник двора по случаю открытия состоится 1 ноября в 15:00», – говорится в сообщении.

В этот же день состоится открытие детских площадок у дома №20 на улице 2-й Лесопарковой и дома №66 на улице Красноармейской. Эти площадки также выполнены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.