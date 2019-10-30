РИАМО - 30 окт. В Москве специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» в среду проведут первичную обработку объектов улично-дорожной сети противогололедными материалами (ПГМ), говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

«Во время первичной обработки противогололедные материалы применяют в местах повышенной опасности – на мостах, эстакадах и низинах, крутых спусках и подъемах, тоннелях, тормозных площадках перед светофорами. Также обрабатываются территории транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), полосы движения и остановки общественного транспорта, пешеходные зоны, подходы к социально значимым объектам и станциям метрополитена», – говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется обработке проезжей части, так как при отрицательных температурах во время торможения транспортного средства в местах контакта шин с дорогой тонкий слой влаги мгновенно превращается в ледяную корочку.

Согласно регламенту зимней уборки объектов дорожного хозяйства (ОДХ) Москвы, в столице предусмотрено использование твердых и жидких противогололедных материалов на проезжей части, а также комбинированных – на тротуарах. Все они изготовлены на основе хлористого кальция и натрия.

Для обработки объектов улично-дорожной сети противогололедными материалами применяются комбинированные дорожные машины с навесным сменным оборудованием.