РИАМО - 29 окт. В 2019 году в подмосковных Бронницах отремонтировали 28 подъездов по губернаторской программе, что составляет треть от плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В Подмосковье реализуют губернаторскую программу «Мой подъезд». Основная цель программы – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд региона к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.

«В текущем году в Бронницах управляющие компании отремонтировали 28 подъездов, что составляет 33% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 85 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 11,1 тысячи подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 77% подъездов», — сказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половину составляют субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Участие в программе «Мой подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья. Это позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.