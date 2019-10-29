РИАМО – 29 окт. Британские ученые из университетов Бата и Бирмингема пришли к выводу, что бег до завтрака полезнее для организма с точки зрения оптимизации обмена веществ, это также один из доступных способов контролировать уровень сахара в крови, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Исследование проводилось среди мужчин-добровольцев с избыточным весом. Те, кто бегал до завтрака, сжигали жир более активно, нежели те, кто делал это после утреннего приема пищи. Ужинали обе группы в одно и то же время», – говорится в сообщении.

Как объяснил профессор Хавьер Гонсалес из университета Бата, когда люди голодают в течение ночи, во время тренировок у них снижается уровень инсулина. Это, в свою очередь, позволяет организму расходовать больше жира.

По его словам, у добровольцев из первой группы иначе шел обмен веществ. По результатам эксперимента ученые назвали время до завтрака лучшим и наиболее подходящим для тренировок, в том числе бега.