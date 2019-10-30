РИАМО - 30 окт. Руководство Московской области организует очередное совещание с представителями бизнеса в среду в 11:00, встречу проведет зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Место проведения: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области, зал приемов, минус первый этаж», - говорится в сообщении.

Предыдущая встреча Хромова с представителями бизнеса прошла 25 сентября.