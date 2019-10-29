РИАМО - 29 окт. Главврач Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин рассказал, как гиповитаминоз влияет на здоровье зубов и как избежать негативных последствий, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Гиповитаминоз – заболевание, возникающее при нехватке витаминов в организме, – может возникнуть в любое время года, поэтому необходимо соблюдать сбалансированную диету для зубов.

«Уход за зубами с помощью щетки, зубной нити и прочих средств недостаточен для предотвращения образования кариозных полостей. Одним из главных составляющих здоровья зубов является особый рацион питания, который должен включать в себя четыре витамина А, К2, D и Е», - сказал Каюгин.

Так, витамин А отвечает за выработку нужного количества слюны, что положительно сказывается на защитных свойствах эмали. Пополнить запасы этого витамина в организме можно с помощью молочных продуктов, а также яиц, перца, моркови и других видов овощей.

Витамин D важен для дентина, является своеобразным топливом для процесса регенерации тканей зубов. Кроме того, этот витамин отвечает за хорошее настроение. Помимо ультрафиолетовых лучей, его выработке способствует потребление в пищу жирной рыбы и грибов.

Витамин К2 выполняет функции регулировщика для кальция, распределяя его в наиболее важные отделы организма, и способствует его лучшей усвояемости. Мягкие сыры, авокадо, курага, бобовые, шпинат и салями помогут поддержать содержание этого витамина в организме на должном уровне.

Оптимальный бактериальный баланс полости рта помогает держать витамин Е, который также выполняет функцию антиоксиданта. Пополнить его запасы в организме можно с помощью орехов, брокколи, петрушки, облепихи, капусты и шпината.