РИАМО - 29 окт. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Подмосковье пресек деятельность датской компании, которая через сайт незаконно продавала биоматериалы для искусственного оплодотворения – сперму и яйцеклетки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ранее в надзорный орган поступила жалоба женщины на некачественное оказание услуг по искусственному оплодотворению специалистами одной из московских клиник. Выяснилось, что клиника просто закупила биоматериал через сайт иностранной компании. В результате у женщины родился ребенок с генетическими отклонениями», – говорится в сообщении.

Коптевский районный суд принял решение о признании информации, содержащейся на данном сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Экстракорпоральное оплодотворение чаще всего используется в случае бесплодия. Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно. Полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение 2-5 дней, после чего эмбрион переносят в полость матки для дальнейшего развития.