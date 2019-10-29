РИАМО - 29 окт. Загруженность движения на дорогах столицы достигла девяти баллов из десяти максимальных в вечерний час пик, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

МКАД стоит на северо-западе и юго-востоке. Сильно загружено Третье транспортное кольцо. Пробки наблюдаются практически по всей длине Садового кольца.

Водители потеряют много времени, если поедут через центр. Особенно загружены улицы внутри Садового кольца.

Крупные заторы образовались на Кутузовском проспекте, Ярославском шоссе, Рязанском, Волгоградском проспектах, Каширском шоссе, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, Нахимовском проспекте, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте и других дорогах.

По прогнозу сервиса, в 19 часов пробки будут оцениваться в восемь баллов, в 20 часов – в семь баллов. Свободными дороги станут после 22 часов.

Ранее Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал водителям пересесть на метро вечером во вторник из-за плохой погоды, которая провоцирует много мелких ДТП, временных ограничений движения в центре и ремонтных работ.

По данным Росгидромета, в столице идет умеренный дождь. Температура составляет плюс 4 градуса.