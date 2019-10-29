РИАМО - 29 окт. В вольере панды Жуи сотрудники Московского зоопарка планируют построить снежную крепость, бамбуковый медведь сможет в ней играть, сообщается на странице зоосада в соцсети Facebook.

«Многие думают, что большие панды – теплолюбивые животные, привыкшие к жаркой погоде и не слишком любящие холода. Отнюдь. Это очередное заблуждение, касающееся бамбуковых медведей. В природе представители этого редкого вида обитают в предгорьях и горных регионах, где бывают достаточно суровые и снежные зимы», — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка отмечают, что панды любят играть в снегу и переносят холод до ­минус 10 градусов. Для Жуи собираются построить снежную крепость, однако вряд ли она продержится долго – панда сможет с наслаждением поиграть в ней и устроить погром. Такое занятие повеселит бамбукового медведя, поэтому зоологи надеются, что зима будет снежной.

Кроме Жуи, в зоопарке живет еще одна панда по имени Диндин. Пока нет снега, медведи продолжают жить в том же режиме, что и летом: часть дня они проводят в наружном вольере, а часть во внутреннем.

Молодых панд Жуи и Диндин привезли из провинции Сычуань в Москву в конце апреля. Они будут жить в столичном зоопарке 15 лет. При этом юридически они принадлежат Китаю, как и их будущее потомство.