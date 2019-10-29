РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско взял на контроль вопрос трудоустройства многодетной матери из подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Во вторник Дениско провел в Люберцах личный прием населения.

«Многодетная мать, имеющая пятерых детей, обратилась с просьбой о помощи в трудоустройстве. Еще одна жительница пришла к Дмитрию Дениско за советом в решении жилищной проблемы. Вопросы находятся на контроле у депутата», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что ветеран завода имени Ухтомского, член Совета ветеранов поселка Калинина пришел к депутату со словами благодарности в связи с оказанием помощи в издании книги, посвященной истории города Люберцы.