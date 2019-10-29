РИАМО - 29 окт. В Московской области завершился межрегиональный творческий интернет-конкурс «Я рисую Подмосковье», в числе призеров и победителей – жители Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Среди учреждений, представивших наибольшее количество участников — Лесногородская ДШИ, «Одинцовский центр развития культуры», клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья «Изумрудный город», Одинцовская ДШИ и православная гимназия «Светоч».

«В конкурсе приняли участие и восемь особенных детей из клуба «Изумрудный город». Ребята с ограниченными возможностями здоровья представили свои рисунки на общих основаниях. И их работы получили положительные отзывы жюри», — рассказал глава городского округа Андрей Иванов.

Победителями и призерами в разных номинациях стали в том числе художники-любители разных возрастов из Одинцова, Звенигорода, Перхушкова, Наро-Осанова, Власихи, Молоденова и Краснознаменска.

По итогам конкурса «Я рисую Подмосковье» благодарственные письма за большой вклад в развитие институтов гражданского общества и популяризацию социальных проектов на территории Московской области получили заведующая Одинцовским историко-краеведческим музеем Светлана Роханова и преподаватель Одинцовской ДШИ «Классика» Елена Трушникова.