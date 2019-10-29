РИАМО - 29 окт. Житель Мытищ и девушка из Таиланда стали родителями 28 октября в Подмосковье, у них родился мальчик, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

Эта история любви началась полтора года назад. Молодые люди познакомились в Таиланде. И,как признается глава семейства, это была любовь с первого взгляда. Поэтому влюбленные быстро съехались – девушка переехала в Московскую область. На свет их первенец появился 28 октября. Мальчик родился весом 3,12 килограмма и ростом 52 сантиметра.

«Роды прошли хорошо. Все было очень быстро. Персонал внимательный и обходительный. Могу смело сказать, что моя жена чувствовала себя очень комфортно, несмотря на то, что далеко от родины», – сказал молодой отец.

Изначально он принял решение, что хочет стать свидетелем самого важного события в жизни – рождения малыша.

«Однозначно, всем мужчинам рекомендую участвовать в партнерских родах. Это незабываемо. И это большая поддержка для женщины. И если бы я был женщиной, то несомненно бы оценил такое участие», – признался глава семейства.

Молодая мама с малышом чувствуют себя хорошо. Папа находится вместе с ними в сервисной палате, их выпишут 31 октября.

Счастливой семье, как и всем, кто родился в Подмосковье, подарят набор для новорожденных со всем необходимым от губернатора Московской области Андрея Воробьева.