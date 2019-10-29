РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий отметил успешную реализацию проектов партии «Единая Россия», в рамках одного из них в 2019 году открыли две транспортные площадки для обучения детей правилам дорожного движения, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в Люберецкой картинной галерее состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия». В 2019 году в Люберцах успешно реализовали партийные проекты «Безопасные дороги», «Новая школа» и «Народный контроль», местное отделение «Единой России» было отмечено Московским областным региональным отделением партии.

«Показателями качества проводимой работы по реализации партийных проектов являются не только грамоты и благодарственные письма от руководства МОРО, но и наглядные результаты. Так, в рамках реализации проекта «Безопасные дороги» на базе гимназии №16 открыты две транспортные площадки для практического обучения детей правилам безопасного участия в дорожно-транспортной среде», – сказал Ружицкий.

По его словам, также был открыт ХХ слет юных инспекторов дорожного движения при участии депутата Московской областной думы, регионального координатора партийного проекта «Безопасные дороги» Евгения Аксакова.

Также на конференции рассмотрели активное внедрение информационных технологий в образовательный процесс дошкольного учреждения. Проект партии «Новая школа» расширяет возможности для освоения технологии работы с интерактивным оборудованием.

«Так, в рамках партпроекта в детском саду развивающего вида №6 «Белоснежка» организована курсовая подготовка педагогических работников в области научно-технического конструкторско-изобретательского образования дошкольников», – заключил Ружицкий.