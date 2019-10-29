РИАМО - 29 окт. На портале «Добродел» запустили опрос, в котором можно проголосовать за самые интересные зимние занятия для людей старшего возраста, самые популярные активности включат в проект «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Мы запустили опрос, в котором жители Подмосковья могут проголосовать за наиболее интересные зимние занятия и активности для людей старшего поколения. Опрос будет открыт до 15 ноября, после чего мы подведем итоги и введем наиболее популярные занятия в проект «Активное долголетие», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Пройти опрос на портале «Добродел» можно по ссылке.

Проект «Активное долголетие» действует во всех городах Московской области.

Все активности и занятия для участников проекта предоставляются бесплатно. Вступить в команду «Активное долголетие» и записаться на занятия можно на портале или через приложение «Соцуслуги».