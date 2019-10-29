РИАМО - 29 окт. Более 17 миллиардов рублей направлено в Подмосковье на реализацию национального проекта «Образование» в 2019 году, из которых 16,3 миллиарда рублей выделено из бюджета Московской области, остальные средства поступили из федерального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.

«От качества образования сегодня зависит многое – востребованность на рынке труда, карьера, профессиональные перспективы. Цель нацпроекта «Образование» – сделать так, чтобы Россия вошла в десятку ведущих стран мира по качеству образования. Свой вклад в решение этих задач вносит и Подмосковье», - сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Она добавила, что в этом году уже введено в эксплуатацию девять средних общеобразовательных школ в Лотошине, Котельниках, Серпухове, Талдомском округе, Домодедове, Богородском округе, Пушкинском округе, Ступине, Щелкове. Открыта школа на 825 мест в Ивантеевке.

В рамках нацпроекта за год отремонтировали 12 школ в округах: Солнечногорск, Одинцовский, Павловский Посад (две школы), Талдомский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Волоколамский (четыре школы), Серпухов. Отремонтированы пять спортивных залов в сельских школах.

Созданы Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов и семь центров непрерывного повышения профессионального мастерства.