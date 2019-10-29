РИАМО - 29 окт. В Одинцовском городском округе подходит к концу месячник по гражданской обороне, стартовавший 1 октября, жителям округа рассказывали, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Проект стартовал с штабной тренировки по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС». 2 октября перед Домом офицеров был проведен смотр практических сил ГО муниципалитета.

«В течение октября в рамках месячника гражданской обороны проходили открытые уроки в школах и детских садах, тренировки по защите учащихся и сотрудников образовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций, отработка действий при получении сигналов ГО», — глава округа Андрей Иванов.

Учения также прошли в организациях муниципалитета, а жителям Одинцовского городского округа раздавали памятки о том, как действовать в случае возникновения ЧС. Мероприятия завершатся 1 ноября.