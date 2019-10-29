РИАМО - 29 окт. Одинцовская центральная районная больница присоединилась к региональной акции «Маммологический скрининг женского населения Московской области», акция проходит по 10 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«УЗИ молочных желез показано женщинам в возрасте от 18 до 38 лет. В возрасте старше 39 лет пациенткам обычно назначается маммография: до 50 лет — раз в два года, после 50 — ежегодно», — говорится в сообщении.

Врач-рентгенолог Одинцовской Центральной районной больницы Галина Богашева отметила, что маммография является основным методом выявления рака молочной железы в современной лучевой диагностике. С начала года такое обследование в Одинцовской ЦРБ уже прошли 5270 пациенток. На обследование приглашают женщин в возрасте от 39 до 75 лет.

Подробную информацию о прохождении маммографии можно получить у лечащего врача. При обращении при себе необходимо иметь паспорт и полис.