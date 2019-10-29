РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. В подмосковном Подольске 3 и 4 ноября пройдет первый региональный фестиваль детских инклюзивных театров «Овация», он объединит 440 участников из разных городов России, сообщается на сайте администрации горокруга.

Почетными гостями фестиваля станут заслуженный артист России Владимир Велев, участница телепроекта «Голос» Алиса Игнатьева, композитор Иван Ильичев, заведующий отделом сольного и хорового народного пения музыкального училища имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Колесник, участница телепроекта «Успех» Софья Бабич и другие.

«Ожидается, что активное участие в фестивале примут более 1 тысячи человек – 440 участников и 650 зрителей. В кульминации фестиваля примут участие коллективы из Костромы и Костромской области, Домодедова, Наро-Фоминска, Подольска, Москвы, а также из Полотняно-заводского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Калужской области, Первомайского детского дома для умственно отсталых детей Костромской области, Дмитровского детского дома для детей с ограниченными возможностями здоровья», – говорится в сообщении.

Открытие состоится 3 ноября в Сельском доме культуры «Молодежный», где участники продемонстрируют свои таланты для жителей Подольска. На второй день фестиваля, 4 ноября, в Доме культуры «Быково» пройдет гала-концерт «Овация», на котором лучшие инклюзивные и творческие коллективы объединятся на одной сцене со звездами российской эстрады, театра и кино. Здесь же участникам вручат кубки, памятные призы и подарки, а также грант в размере 50 тысяч рублей.

1 ноября 2018 года АНО «Центр социальных инициатив и культурно-делового сотрудничества «Яхонт» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. В рамках реализации данного проекта актерами музыкального театра «Яхонт» проведены благотворительные спектакли, класс-концерты в разных регионах России, а также конкурс среди обычных и инклюзивных театральных, музыкальных и других творческих коллективов.

Мероприятие организовано при поддержке Фонда президентских грантов, Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», Общественной палаты РФ, администрации Подольска, культурно-досугового центра «Южный», открытого консорциума «VА-Велисток». Учредителем проекта является Центр социальных инициатив и культурно-делового сотрудничества «Яхонт».