РИАМО - 29 окт. В 2019 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» Подмосковье направило из своего бюджета свыше 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов и экономики Московской области.

«В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в этом году организован широкополосный доступ к интернету более чем в 200 фельдшерско-акушерских пунктах. Заключены соглашения на обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования доступом в интернет образовательных учреждений», – сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Она добавила, что новое оборудование ГЛОНАСС установили на 241 автомобиль скорой помощи.

В рамках нацпроекта в 2019 году комиссия по административной реформе одобрила перечень приоритетных массовых социально значимых услуг (более 160 услуг), которые будут приводить в соответствие целевой модели цифровой трансформации.

«Это означает предоставление услуг без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели или онлайн в автоматическом режиме», – добавила министр.

С начала 2019 года 4 миллиона граждан обратились за получением услуг через региональный портал госуслуг или МФЦ. При этом 1,2 миллиона обращений граждан принято через центр управления регионом (ЦУР).