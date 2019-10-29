РИАМО - 29 окт. Гостиничный комплекс общей площадью 26,8 тысячи квадратных метров, расположенный на улице Бибиревская дом 4, введен в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального гостиничного комплекса с подземным паркингом», - сказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

Гостиница расположена по адресу: улица Бибиревская, владение 4 (Алтуфьевский район, СВАО), и состоит из двух корпусов. Она имеет хорошую транспортную доступность: находится между станциями метро «Бибирево», «Отрадное» и «Алтуфьево», вблизи Алтуфьевского шоссе.

Общая площадь 20-этажных зданий составляет 26,8 тысячи квадратных метров. В первом корпусе предусмотрено 160 номеров, во втором – 179. На нулевом этаже расположены общественные помещения, которые будут работать не только для посетителей гостиницы, но и для всех желающих – кафе, аптечный пункт, цветочный магазин, два мини-маркета.

Один из двух подземных этажей предназначен для организации парковки. Вместимость подземной автостоянки – 55 мест, также предусмотрено 27 наземных парковочных мест.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам гостиницы на улице Бибиревская на каждой стадии строительства привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», - отметил Антосенко.

Всего на объекте за время строительства было проведено 33 проверки. Гостиница возведена за счет средств инвестора.