РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 29 окт. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации блоку школы на 275 мест, возведенному в селе Домодедово одноименного городского округа, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Град Домодедово». Площадь объекта составляет 7679 квадратных метров», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В школе разместятся учебные классы, актовый зал на 189 мест, библиотека, спортивный зал и обеденный зал на 138 мест, медпункт, административные и технические помещения.

На прилегающей территории оборудованы физкультурно-спортивная зона, установлено спортивное оборудование и игровые комплексы.

Также проектом предусмотрена установка пандусов для обеспечения доступности маломобильных групп населения.