РИАМО - 29 окт. В рамках селекторного совещания в Минстрое Подмосковья обсудили вопросы организации методического сопровождения и механизмов реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья в 2019 – 2020 годах, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Участие в совещании приняли представители администраций Рошаля, Егорьевска, Каширы, Шатуры и Серебряных Прудов, а также Сергиево-Посадского, Дмитровского и Можайского округов. Провел мероприятие начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Константин Лапин.

«В ходе совещания были даны разъяснения по мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей программ», - говорится в сообщении.

С начала 2019 года в Подмосковье расселили более 15 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, новое жилье получили более 1 тысячи человек, что в три раза больше, чем было запланировано.