РИАМО - 29 окт. Объединенная розничная сеть «Читай-город – Буквоед» 4 ноября представит специальное издание книги Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама», говорится в сообщении пресс-службы сети магазинов.

В рамках благотворительного проекта «Жизнь на всю оставшуюся жизнь» в издательской группе «Азбука-Аттикус» выходит специальное издание книги с иллюстрациями Надежды Бугославской.

«Это трогательная и поэтичная повесть-притча – одиннадцать писем Богу от мальчика по имени Оскар. Одиннадцать смешных, подчас грустных, жизнелюбивых посланий. История о вдохновляющей силе дружбы, вере, ценности каждого прожитого дня и о том, как много любви и добра может вместить даже короткая жизнь», – говорится в сообщении.

Издание будет эксклюзивно представлено в книжных магазинах «Читай-город» и «Буквоед» с 4 ноября. Фиксированная цена на книгу составит 300 рублей. Половина средств, вырученных от продажи каждого экземпляра, будет перечислена издательством в благотворительный фонд помощи хосписам «Вера».

«Каждая купленная книга станет помощью и вкладом в благородное дело. Это еще одна возможность создать достойные условия для неизлечимо больных детей и взрослых по всей России, оказать поддержку людям, которые более всех умеют ценить жизнь в каждом ее проявлении», – отмечается в материале.

Фонд помощи хосписам «Вера» – единственная в России НКО, которая занимается системной помощью неизлечимо больным взрослым и детям. Фонд, в частности, развивает помощь неизлечимо больным детям и их близким: адресно поддерживает около 300 семей в регионах, а также помогает детским хосписам и паллиативным отделениям в Москве и других городах.